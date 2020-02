Danny Green sur Tim Duncan : « J’ai réalisé à quel point c’était difficile de jouer avec d’autres bigs »

Excellent défenseur, Danny Green est une arme inestimable pour les coachs qui veulent switcher en défense sur pick & roll et ils ne s’en privent pas. L’arrière est un des 12 joueurs qui a défendu des meneurs, des arrières, des 3 et des 4 sur au moins 11% de ses possessions défensives lors des 3 dernières saisons. La base du switch c’est bien sûr une bonne communication avec ses coéquipiers, et l’ancien Spur avoue que ces dernières années c’est plus compliqué pour lui, car il a été mal habitué avec Tim Duncan car les deux comprenaient les yeux fermés.

« Tim rend les choses faciles en défense. J’ai été gâté. Nous n’avions rien à dire. Nous savions quand switcher. Nous savions comment faire. Je voyais Tim montait et je savais qu’il fallait que j’aille sur son joueur et vice versa. J’ai réalisé à quel point c’était difficile de jouer avec d’autres bigs. Serge (Ibaka) était très bon. Marc (Gasol) était excellent aussi. Mais c’était une communication différente, c’était différent. Même avec Dwight et JaVale, c’est différent. J’apprends encore à les connaitre. Mais comme ils sont tellement athlétiques et protègent facilement le cercle, cela rend mon boulot plus facile. » Green

Mais il a appris très vite à jouer avec Anthony Davis en défense.

« AD a un QI très élevé et c’est un bon communicateur. Je trouve que lui et moi sur les situations de pick & roll, ça fonctionne très bien la plupart du temps. Parce qu’il peut switcher. Je peux aussi swticher sur un big et essayer de le laisser loin du panier. » Green

Via The Ringer