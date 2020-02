Le gros coup de chaud de Donovan Mitchell dans le money time permet au Jazz de relever la tête !

Série de défaites terminée pour le Jazz, qui peut remercier Donovan Mitchell, auteur de 10 de ses 30 points en un peu moins d’une minute trente dans le dernier quart-temps et qui a permis aux siens d’aller chercher un succès 129-119 aux dépens des Wizards. Des Wizards battus pour la 4ème fois en 5 matchs et portés par les 42 points, 5 rebonds et 10 passes de Bradley Beal, qui tourne à 45 points par match depuis 4 rencontres, et les 16 points de Thomas Bryant.

Côté Jazz Bojan Bogdanovic a ajouté 21 points, Jordan Clarkson 20 points et Mike Conley 16 points dans la victoire, alors que Rudy Gobert a terminé à 9 points à 4/4, 9 rebonds et 4 contres. Un 11-0 entre le 3ème et le 4ème quart-temps a permis à l’équipe de faire l’écart. Après un contre de Royce O’Neale sur une tentative de layup de Beal, Clarkson a donné 15 points d’avance (104-89) aux locaux, qui ont néanmoins encaissé un 12-0 derrière. Washington est revenu à 104-101 à 5’18 de la fin. Après avoir raté 8 shoots d’affilée, Mitchell s’est rattrapé avec ses 10 points en 1’22, dont un step-back à 3-points sur Beal.

Conley a ensuite réussi un layup à 2’16 (121-108) pour aller chercher une 1ère victoire en 2 semaines pour le Jazz, qui était mené 60-58 à la mi-temps et de 8 points après 12 minutes de jeu.