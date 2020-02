Tout en maîtrise, les Clippers infligent leur plus grosse défaite de la saison aux Nuggets !

Troisième succès de suite pour les Clippers, larges vainqueurs des Nuggets, 2èmes à l’Ouest, sur le score de 132 à 103 cette nuit. Aucun joueur du cinq de Doc Rivers n’a eu à jouer plus de 25 minutes pour infliger sa pire défaite de la saison à la franchise du Colorado. Paul George a terminé à 24 points à 6/8 à 3-points, Kawhi Leonard 19 points à 6/12 et 5 passes, Montrezl Harrell 18 points à 7/12, 10 rebonds, 4 passes et 3 contres, Lou Williams 17 points à 5/7 à 3-points et 7 passes.

En tout 9 Clippers (dont Reggie Jackson, 10 points en 1ère mi-temps) ont marqué au moins 7 points, et l’équipe a rentré 46.2% (18/39) de ses tentatives à 3-points. L’équipe a pris sa revanche sur une défaite 114-104 des Nuggets le mois dernier (rencontre jouée sans George). La précédente plus large défaite des Nuggets – battus pour la 4ème fois sur les 12 derniers matchs – cette saison était de 26 points (à Houston le 31 décembre). Los Angeles, en tête 37-27 dès la fin du 1er quart-temps et 66-56 à la mi-temps, a pris jusqu’à 25 points d’avance sur le 5ème trois-points de la soirée de Williams à 7’12 de la fin.

Nikola Jokic a terminé meilleur marqueur des Nuggets (dominés 46-39 au rebond) avec 21 points (9/13, 9 rebonds) devant Jerami Grant, 20 points à 5/15 et Will Barton, 18 points à 7/14, 4 rebonds, 4 passes.