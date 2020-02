Le Heat démarre fort le dernier quart et se rassure; Record en carrière insuffisant pour Seth Curry

En difficulté ces dernières semaines avec 2 victoires en 9 rencontres, le Heat souffle un peu en dominant les Mavericks à Miami sur le score de 126-118 à la faveur notamment d’un gros run en début de dernier quart puisque les Floridiens ont inscrit les 13 premiers points.

Jimmy Butler termine avec 26 points alors que Duncan Robinson ajoute 24 points. Goran Dragic et Kendrick Nunn ont aussi été précieux avec 16 points chacun alors que Bam Adebayo compile 14 points et 11 rebonds. Kelly Olynyk a été capital en sortie de banc avec 13 points, 7 rebonds et 9 passes, dont 6 passes en 5 minutes en dernier quart. Miami shoote à 51.9% dont un superbe 17/35 de loin et ne perd que 9 ballons. En face Dallas rentre 21 tirs à 3-pts en 50 tentatives, mais a été moins en réussite que Miami avec 47.6% aux shoots et ne prend que 4 rebonds offensifs. Seth Curry réalise son meilleur match en cardère, en feu avec 37 points à 13/15 dont 8/9 à 3-pts, mais Luka Doncic, pour ses 21 ans, a été bien moins en réussite de loin avec un 0/6 pour seulement 23 points à 7/17, 10 passes et 4 ballons perdus alors que Kristaps Porzingis compile 24 points à 9/21 dont 6/14 à 3-pts et 13 rebonds.

Après 15 minutes très équilibrées, le Heat a passé un 10-0 à la première baisse de régime des Texans grâce à Robinson, Dragic et Olynyk pour faire la course en tête et mener 63 à 55 à la pause. Avec un Luka Doncic dans un mauvais jour, le Heat s’est envolé profitant d’une disette de plusieurs minutes des visiteurs avec deux tirs à 3-pts signés Nunn et Robinson, 70-58. Mais pour la 4ème fois lors des 5 derniers matchs, Miami a vu un avantage de plus de 10 points être réduit à néant. Les Mavs ont eu besoin de seulement 2’29 pour passer d’un retard de 9 points à une avance de 3, 88-85, grâce à un 14-2 initié et conclu par un trois points de Curry. Dallas menait ainsi 93-88 à l’entame des 12 dernières minutes, mais en l’absence de Butler, les locaux ont passé un 13-0 pour prendre les commandes et au retour en jeu de Butler, le score était de 111-101. Dallas ne s’en est pas remis.