Avec une 1ère dans l’histoire pour Zion Williamson, les Pelicans font une excellente opération

Les Pelicans sont plus que jamais dans la course aux playoffs grâce à leur victoire sur les Cavaliers 116-114. Avec la 5ème défaite de rang des Grizzlies, ils reviennent à seulement 2 matchs de ces derniers avec un bilan de 26-33.

Zion Williamson continue sur sa lancée et devient le tout premier joueur de moins de 20 ans à signer 10 matchs de suite à au moins 20 points. Il compile 24 points à 11/16, 3 rebonds, 2 passes et 1 interception, parfaitement épaulé par Brandon Ingram (29 points à 11/19, 6 rebonds et 7 passes) et Jrue Holiday (22 points à 10/16 et 6 passes) alors que Lonzo Ball distribue 12 passes décisives. New Orleans shoote à 54.5% dont un correct 9/23 de loin et prend pas moins de 12 rebonds offensifs. En face Collin Sexton surnage avec 31 points à 11/20 dont 6-/10 à 3-pts alors que Kevin Porter Jr. ajoute 16 points à 7/19 et Darius Garland 15 points à 7/15. Cleveland est moins adroit avec 45.3%, en grande difficulté pour ralentir les locaux.

Les Pelicans ont très rapidement plié le match à la faveur d’un très gros premier quart dans le sillage de Zion, Ingram et Jrue. Ils ont terminé le quart sur un 33-16 pour mener 43-25 après 12 minutes. Ils n’ont plus jamais regardé derrière et ont compté jusqu’à 22 points d’avance en première mi-temps. En seconde mi-temps, malgré une disette de 4 minutes des Pelicans, Cleveland n’a pas pu revenir moins de 10 points et New Orleans a bien géré son dernier acte.