Zion Williamson continue sur sa lancée et devient le tout premier joueur de moins de 20 ans à signer 10 matchs de suite à au moins 20 points. Il compile 24 points à 11/16, 3 rebonds, 2 passes et 1 interception, parfaitement épaulé par Brandon Ingram (29 points à 11/19, 6 rebonds et 7 passes)