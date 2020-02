Giannis Antetokounmpo répond à James Harden, après un mois historique conclu en beauté

Résumé des épisodes précédents : au moment de faire sa sélection pour le All-Star Game, Giannis Antetokounmpo avait expliqué en direct à la télé hésiter entre Kemba Walker et Trae Young alors que James Harden était lui aussi encore disponible. Charles Barkley lui avait alors demandé : ‘Tu ne veux pas le dribbleur ?‘, ce à quoi il avait répondu : « Je veux quelqu’un qui passe le ballon ». Le Rocket a répondu aux propos du MVP :

« Je réussis plus de passes décisives que Kemba (7,3 contre 5 ndlr). Je ne comprends pas où est la vanne. Mais en vérité, ce n’est pas grave, je ne m’intéresse pas à ce genre de choses. Quand ma carrière sera terminée, mon jeu sera plus apprécié. J’aurais aimé faire 2m13 et pouvoir juste courir et dunker. Ça ne demande pas de talent du tout. J’ai dû apprendre à jouer au basket, travailler sur ma technique. Et ça me va. » James Harden.

Un MVP auteur de 32 points, 13 rebonds et 6 passes en seulement 27 minutes hier dans la correction (+47, 133-86) infligée par les Bucks à un Thunder pourtant en forme et qui a lui-même réagi à ces déclarations après la rencontre :

« Mon jeu n’est pas uniquement basé sur la puissance, c’est certain. Quand je suis arrivé en NBA à 18 ans, je faisais 81 kg, donc user de ma force pour me frayer un chemin face aux big men était assez difficile. Après bien sûr, il va y avoir des moments où je vais le faire. Comme LeBron, Michael Jordan, Kobe et tous ces gars. Shaq. Tous ces gars extrêmement physiques dans leur jeu. Ils faisaient sentir leur présence dans la raquette. Mais j’essaie de travailler sur mon jeu, sur les tirs mi-distance, les 3-points, les poses d’écrans rapides, la capacité à faire la bonne passe. C’est difficile de courir à fond vers le cercle et de faire la bonne passe dans le corner. Il y a encore beaucoup de choses que j’ajoute à mon jeu, et j’espère devenir un joueur de plus en plus complet au fil du temps, pour aider mon équipe à gagner et faciliter le jeu. » Giannis Antetokounmpo

Antetokounmpo compte désormais 9 points à 30 points ou plus en moins de 30 minutes cette saison, le record pour un joueur sur une seule saison depuis 1954-55 et l’instauration de l’horloge des 24 secondes. Il est aussi devenu le premier joueur depuis Kareem Abdul-Jabbar en mars 1973 à tourner à au moins 25 points et 15 rebonds sur un mois sans perdre un seul match.

« Je ne sais pas qui le critique. C’est un winner. Il donne tout que ce soit à l’entraînement, dans le vestiaire ou en match. C’est un super leader, un super joueur. Il fait tout. Je ne sais pas comment décrire son jeu. » Mike Budenholzer

via ESPN