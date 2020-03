Jared Dudley sur le rôle de Kyle Kuzma : « Peut être que tu vas marquer 12 points au lieu de 17, mais si tu gagnes le titre, tu seras payé pareil »

Invité du podcast de son coéquipier Danny Green, Jared Dudley en a profité pour parler de Kyle Kuzma, quelque peu ciblé par les critiques dernièrement. Pour le vétéran, il n’y a pas de quoi s’alarmer.

« Si vous regardez toutes les équipes dans lesquelles LeBron James a joué avec une autre superstar comme Dwyane Wade ou Kyrie Irving, pour le troisième ça a toujours pris un moment. La différence avec les autres (Chris Bosh et Kevin Love), c’est qu’ils étaient titulaires. Quand Kyle Kuzma débute, il marque un truc comme 23 points (20.3 en réalité). Ses pourcentages aux tirs sont en hausse, son pourcentage à 3-points aussi, parce que tu as plus d’opportunités, plus de minutes et tu es plus dans le rythme. » Jared Dudley