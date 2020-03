Monty Williams recadre son équipe : « Vous ne pouvez pas parler de playoffs quand vous n’êtes pas prêts à partager le ballon »

Même s’ils sont toujours en course pour une place en playoffs, les Suns ne sont pas au mieux actuellement. Sur une série de 3 défaites de rangs, Phoenix s’est incliné à la maison contre Detroit et Golden State lors de ses deux derniers matchs. Des défaites qui ne passent évidemment pas bien pour le coach et les joueurs.

« Vous ne pouvez pas parler de playoffs quand vous faites ce genre d’efforts. Vous ne pouvez pas parler de playoffs quand vous n’êtes pas prêts à partager le ballon et à rester ensemble. Oubliez les playoffs. Nous devons revenir aux fondamentaux et à ce que nous étions à la base. Nos gars savent comment jouer au basket. Ils ont établi une norme en matière d’effort et de partage de la balle, en termes de défense et d’unité. Mais nous n’avons rien de tout ça sur les deux derniers matchs. » Monty Williams

Pour Monty Williams, interdiction de se chercher des excuses.

« Nous devons arrêter de nous apitoyer sur notre sort, pour des blessures ou je ne sais quoi, et penser que nous n’en faisons juste pas assez. » Monty Williams

Même son de cloche chez l’ailier Mikal Bridges, qui prône une sérieuse remise en question.

« Rentrons chez nous, regardons-nous dans le miroir pour voir si nous voulons vraiment ça [les playoffs]. Si l’on veut vraiment gagner et contribuer. » Mikal Bridges

À 5.5 victoires de la 8e place, les Suns auront un calendrier compliqué sur les cinq prochains matchs puisqu’ils joueront contre Toronto, Portland (deux fois), Milwaukee et Dallas.

Via The Athletic