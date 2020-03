Les Spurs se font peur; Evan Fournier peut s’en vouloir

San Antonio garde espoir dans la course aux playoffs en dominant sur le fil le Magic devant son public sur le score de 114-113 dans un match où ils ont pourtant compté 16 points d’avance et auraient bien pu perdre sur un dernier layup d’Evan Fournier, raté.

Evan Fournier misses a lay-up with 3 seconds left, #Spurs win by 1 pic.twitter.com/cSDroXWaE8 — Fastbreak Breakfast (@fastbreakbreak) March 1, 2020

Les hommes de Gregg Popovich affichent désormais un bilan de 25-33 à 3 matchs des Grizzlies, un moindre mal.

Trey Lyles sort son meilleur match de la saison en l’absence de LaMarcus Aldridge avec 20 points à 8/13 dont 2/4 à 3pts, 9 rebonds et 4 interceptions. Pas moins de 6 autres Spurs inscrivant au moins 10 points et le banc a été très performant avec 19 points de Rudy Gay pour un total de 40 unités. DeMar DeRozan ajoute 16 points et 9 passes, Dejounte Murray 15 points à 7/10 et 3 passes alors que Bryn Forbes a été clutch avec un de ses trois tirs à 3-ps à 50 secondes du terme. En face Evan Fournier est le meilleur scoreur avec 23 points à 8/16 dont 5/10 à 3-pts tandis que Terrence Ross signe 21 points à 6/12 dont 4/7 à 3-pts.

Les Spurs ont démarré fort en inscrivant 38 points en premier quart pour mener 38-27, mais sur un 11-0 en début de second acte les Floridiens ont fait un bref retour à une unité avant de voir les Spurs reprendre leurs aises grâce au duo Gay – Murray. À la pause San Antonio menait 61-53 et semblait en contrôle, encore en tête 84-73 avec 3’48 à jouer dans le 3ème. Ils ont connu un passage à vide avec près de 5 minutes sans panier ce qui a permis au Magic de revenir à hauteur. On a alors eu un chassé-croisé dont Orlando semblait en passe de se tirer sur un 3-pts de Ross pour prendre deux possessions d’avance, mais San Antonio a passé le run fatal à Orlando avec un 9-2 conclu par un 3-pts de Forbes avec 50 secondes à jouer. Sur un pullup Markelle Fultz a entretenu l’espoir et après u raté de Gay, les Spurs ont pris le rebond, mais ont perdu le ballon, offrant un layup en contre-attaque à Fournier, contesté par Mills et raté.