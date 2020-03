Miami résiste au comeback des Nets et enchaîne

Ca va mieux pour le Heat qui remporte son second match de suite en 24 heures en dominant cette fois les Nets 116-113 pour porter son bilan à 38-22 alors que la dégringolade continue pour les Nets, désormais à 26-33 avec cette 4ème défaite de suite.

Gordan Dragic signe 19 points, dont un shoot capital, en fin de match pour résister à la tentative de retour des Nets. Kendrick Nunn ajoute 21 points, Jimmy Butler 16 points et 8 passes et Bam Adebayo 16 points et 12 rebonds pour permettre aux Floridiens d’enchaîner deux victoires pour la première fois depuis le tout début du mois de février. L’équipe finit le mois à 6-7. En face Spencer Dinwiddie inscrit 25 points, mais a perdu un ballon capital en fin de rencontre alors qu’il avait mis les siens à 2 unités à 80 secondes du buzzer, le plus petit écart du match depuis le second quart.

Miami a viré en tête 57-49 à la pause sur un shoot au buzzer de Goran Dragic et a ensuite pris rapidement 11 points d’avance sur un shoot de loin de Nunn. En contrôle, les Floridiens ont entamé le dernier acte avec 11 points d’avance et a profité d’une panne d’adresse des visiteurs pour creuser cet écart malgré des soucis également en attaque. A 8’31 de la fin l’affaire semblait plier avec 14 points d’écart, mais Brooklyn n’a pas abdiqué. Derrière 112-103 avec 2’44 à jouer, ils ont enchaîné 6 points de suite dont un 3-pts de Joe Harris pour revenir à 2 unités avec 80 secondes à jouer. Mais Dragic a mis fin à leurs espoirs après un 3-pts raté de Prince.