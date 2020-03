Programme NBA : Lakers et Pelicans se retrouvent; Les Raptors dans les Rocheuses; Philly à L.A.

7 matchs ce soir en NBA, dont 3 qui démarreront avant minuit. L’occasion de voir la meilleure équipe NBA à l’oeuvre, les Bucks, qui sont à CHarlotte, mais aussi un Clippers et Sixers, ou encore Luka Doncic et les Mavs qui sont à Minneapolis. Les champions se testent à Denver alors que les Lakers et les Pelicans se retrouvent.

19h00 : Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks

21h30 : Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks

21h30 : Los Angeles Clippers – Philadelphie 76ers en direct sur beIN Sports

00h00 : Denver Nuggets – Toronto Raptors

00h00 : Sacramento Kings – Detroit Pistons

02h00 : New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers

02h30 : Golden State Warriors – Washington Wizards en direct sur beIN Sports