Fantasy NBA – JDE – Paris : Le point blessures et absences du jour

Chaque soir en période de saison vous êtes nombreux à nous demander si tel ou tel joueur est présent ou absent pour le match du soir, de ce fait comme la saison passée on vous fait un point quotidien, mis à jour en live (jusqu’à 00h-1h). Cela vous aidera pour vos fantasy, notamment le jeu de l’entraîneur (le mode d’emploi est ici) ou encore vos paris, dont vous pouvez retrouver tous nos conseils quotidiens ici.

En règle générale on ne précisera pas qu’un joueur out depuis des semaines l’est encore, on annoncera par contre un éventuel retour. A noter qu’il est possible qu’un joueur annoncé out, soit finalement activé au dernier moment ou lors de la soirée. Du coup n’hésitez pas à repasser.

19h00 : Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks

Kyle Korver est out

Khris Middleton est out

21h30 : Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks

Luka Doncic (pouce) est incertain

21h30 : Los Angeles Clippers – Philadelphie 76ers

00h00 : Denver Nuggets – Toronto Raptors

Paul Millsap (cheville) est incertain

Noah Vonleh (cheville) est incertain

Serge Ibaka (genou) est incertain

Fred VanVleet (épaule) est incertain

00h00 : Sacramento Kings – Detroit Pistons

Cory Joseph (talon) est incertain

De’Aaron Fox (abdos) est incertain

Thon Maker (cheville) est incertain

Bruce Brown est out

Christian Wood (pied) est incertain

02h00 : New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers

Kenrich Williams (dos) est incertain

JJ Redick est out

02h30 : Golden State Warriors – Washington Wizards