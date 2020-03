Un immense Giannis Antetokounmpo (1ère en carrière) sort les Bucks d’un piège

La 52ème victoire de la saison pour les Bucks a été très difficile à aller chercher à Charlotte. Comme lors du NBA Paris Game ils ont été accrochés et s’en sortent finalement au finish 93-85, leur premier match à moins de 100 points de la saison. Milwaukee porte son bilan à 52-8 alors que les Hornets sont à 21-39.

Privés une nouvelle fois de Khris Middleton, les Bucks ont pu compter sur un Giannis Antetokounmpo en mode MVP avec 41 points à 17/28 dont 1/4 à 3-pts, 20 rebonds et 6 passes en 35 minutes (son premier 40/20 en carrière) ! Brook Lopez ajoute 16 points à 4/11 dont 1/5 de loin et seul George Hill atteint aussi la barre des 10 unités avec 11 points à 4/11. Milwaukee shoote à seulement 40.2%, dont un terrible 7/31 à 3-pts. En face c’est encore pire pour les Hornets avec 35.4 % aux shoots dont un 8/35 de loin. Devonte’ Graham signe 17 points à 7/18 dont 3/8 de loin et Terry Rozier ajoute 13 points à 6/18. Aucun joueur ne rentre plus de 50% de ses tentatives.

En délicatesse avec leur adresse aux shoots, ce qui est souvent le cas lors des matchs à 13h, les Bucks ont tout de même fait la course en tête la majeure partie du temps avec notamment un 14-4 pour débuter, mais les Hornets, n’ont cessé de faire l’accordéon et sont revenus en second quart. À la pause, les Bucks ne menaient que 45-43 avec seulement 19 points en second quart. Au retour des vestiaires ils ont mis un coup d’accélérateur qu’on pensait fatal aux Hornets avec un 6-0, puis un 3-pts de Brook Lopez qui a porté l’écart à 9 unités, mais Charlotte a continué de s’accrocher, profitant de la maladresse extérieure de leur adversaire. Hernangomez a permis à Charlotte de revenir à seulement 2 unités à la fin du quart sur un 6-0. Milwaukee est resté aux commandes, mais à portée de fusil des Hornets et sur un tir à 3-ps de Graham l’écart a été réduit à 1 unité à moins de 5 minutes de la fin. Sur la ligne des lancers Lopez et Hill ont donné un peu d’air aux leurs et Giannis a fini le job en inscrivant les 7 derniers points de l’équipe.