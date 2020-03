Il y a 58 ans Wilt Chamberlain réalisait la performance la plus incroyable de l’histoire NBA

Le 2 mars 1962 Wilt Chamberlain réalisait une des plus grandes performances de l’histoire du sport en inscrivant pas moins de 100 points lors de la victoire des Philadelphia Warriors sur les New York Knicks. Depuis personne ne s’est véritablement approché de ce record (Kobe Bryant est arrivé à 81), qui n’est pas près d’être battu. Ce jour-là le Warrior a signé 100 points à 36/63 et 28/32 sur la ligne des lancers, 25 rebonds, 2 passes et 2 fautes en 48 minutes. Voilà la feuille de match de la victoire de la franchise de Pennsylvanie sur le score de 169-147 :

Ses stats quart temps par quart temps

Malheureusement ce fameux match n’a pas été filmé, toutefois il existe un enregistrement audio des commentaires radio. Voici donc dans les conditions du direct le dernier quart

A noter que seules 4 124 personnes étaient présentes ce soir-là à la Hersheypark Arena d’Hershey

Voilà un extrait l’article qui lui était consacré dans le NY Times le 3 mars 1962. Vous pouvez consulter l’article dans son intégralité ici