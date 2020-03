Leon Rose, nouveau président des Knicks : « Rien de tout ça n’est facile ou rapide, donc je vous demande de rester patient »

Alors que c’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, les Knicks ont officialisé l’arrivée de Leon Rose au poste de président de la franchise. Pas d’effet d’annonce ou de conférence de presse du côté de Big Apple, puisque la franchise a annoncé cette arrivée avec un simple communiqué.

À la place, l’ancien agent a tout de même envoyé un message à tous les abonnés du Madison Square Garden, confiant notamment qu’il travaillerait dans l’ombre pour le reste de la saison.

« Pour le reste de la saison, je travaillerai sans relâche en coulisse pour évaluer chaque aspect de l’organisation. Tout d’abord, je soutiens Mike Miller, son staff et notre équipe, à qui il reste encore de nombreux matchs à jouer cette saison. Notre équipe a de jeunes talents, des futurs assets (dont 7 premiers tours de draft sur les 4 prochaines années) et une importante flexibilité financière pour les années à venir. Nous aurons toutes les ressources nécessaires pour créer une grande organisation, qui soutient nos efforts pour construire une culture de la gagner et donner à la ville et aux fans, l’équipe qu’ils méritent. » Leon Rose

Le nouveau dirigeant a aussi demandé aux fans un peu de patience.

Leon Rose message to the Knicks fans in a letter sent to season ticket holders. pic.twitter.com/jHzI21PJj2

— Steve Popper (@StevePopper) March 2, 2020