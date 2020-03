Ja Morant se fout du titre de rookie de l’année : « Ils peuvent le donner à qui ils veulent »

Au sortir d’une performance de très haut niveau (27 points, 6 rebonds, 14 passes) dans une victoire contre l’équipe n°1 à l’Ouest (Lakers), Ja Morant (20 ans, 1,90 m, 2ème choix, Murray State) s’est exprimé sur le titre de rookie de l’année avant le match des Grizzlies à Atlanta ce lundi.

« Honnêtement, je m’en fous du titre de rookie de l’année. Ils peuvent le donner à qui ils veulent. » Ja Morant

Depuis ses débuts en janvier dernier, Zion Williamson (19 ans, 1,98 m, 1er choix, Duke) éclabousse la ligue de son talent (24.1 points, 6.8 rebonds et 2.1 passes par match), mais il n’a joué que 15 rencontres pour le moment et pourra en jouer au maximum 37, ce qui fait logiquement de Morant, 17.7 points, 3.4 rebonds et 7 passes de moyenne en 54 matchs disputés, le grand favori pour le trophée. Kendrick Nunn, 3ème sur le podium des potentiels ROY, tourne lui à 15.8 points, 2.6 rebonds et 3.5 passes par match.

Quoi qu’il en soit, la course pour les playoffs qui s’annonce entre Memphis (29-31) et New Orleans (26-34) – mais aussi Sacramento, 26-34, et San Antonio, 25-33 – s’annonce plus passionnante !