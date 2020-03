Kristaps Porzingis (Dallas Mavericks) et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ont été élus joueurs de la semaine à l’Ouest à l’Est. Le premier a tourné à 26.3 points, 11.8 rebonds et 2.2 contres par match (3V-1D) et le second 28.5 points, 16.5 rebonds et 5.5 passes (4V-0D).