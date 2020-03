La belle surprise Shake Milton, détenteur d’un record NBA; Brown : « Je lui ai dit : ‘Tu ne joueras pas, tu n’es pas dans la rotation' »

Durant le All-Star Break, en vue de la seconde partie de saison, Brett Brown a décidé de s’entretenir individuellement avec chaque joueur pour lui dire ce qu’il attendait de lui. Pour le meneur remplaçant Shake Milton, le message était clair :

« Tu ne joueras pas, tu n’es pas dans la rotation. Je vais faire jouer Ben Simmons, Alec Burks et Josh Rchardson. Il faut que tu restes prêt. Mais c’est ton rôle, et nous voulons être francs. » Brown

Forcément pas simple d’entendre ça pour le jeune meneur :

« Ça craint c’est certain. Tout le monde veut jouer, tout le monde veut être dans la rotation à chaque instant. Il faut essayer de contrôler ce que je peux contrôler, continuer de faire le boulot. L’opportunité s’est présentée et j’allais être prêt. » Milton

L’ancien de SMU a profité de la blessure de Ben Simmons pour obtenir du temps de jeu et il l’a rapidement mis à profit avec de bonnes prestations avec des matchs à 17, 19 et 20 points lors des 4 derniers. Mais hier soir il a réalisé un énorme carton face aux Clippers avec 39 points

« C’est une sacrée histoire. » Brett Brown

C’est encore plus que son record en G-League (36 points). Il a démarré sur les chapeaux de roues avec 26 points à 10/11 dont 4/4 à 3-pts en première mi-temps et au final 14/20 aux tirs dont un superbe 7/9 derrière l’arc.

« Une fois dans le groove, que tu es dans le rythme, l’arceau a l’air énorme. Une fois les deux premiers réussis, je me suis senti très bien. » Milton

Il a même rentré ses 5 premiers tirs à 3-pts, soit son 13ème de suite réussi sur les 3 derniers matchs, record NBA égalé !

« Il a été incroyable. C’était cool. Nous savons tous qu’il peut joueur. » Tobias Harris « J’étais là : ‘Man, ce gars.’ Je suis content qu’il ait une opportunité. Il montre qu’il est légitime et peut jouer, même quand nous serons de retour au complet. » « C’est une sacrée performance contre une équipe du calibre d’un champion. » Brown

Drafté au second tour, en 54ème position par les MAvs en 2018, et transféré aux Sixers dans la foulée, Milton a signé un two-way contract en juillet 2018 et avait été limité à 20 matchs aux Sixers l’an passé, et il en est à 28 cette saison. Une belle trouvaille, mais à voir quel sera son rôle au retour de Ben Simmons et s’il peut avoir une place dans la rotation

« Pour 39 raisons cela devrait être simple de lui trouver une place. » Brown

