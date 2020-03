Les Lakers vont mettre à l’essai J.R. Smith

Les Lakers ont coupé Troy Daniels hier et si Frank Vogel a expliqué qu’aucun remplacement n’était imminent, la franchise s’active. Aujourd’hui ils vont mettre à l’essai Dion Waiters et Shams rapporte que ce sera de même pour un autre arrière : J.R. Smith. Cela se murmurait depuis quelques semaines et l’ancien Cavalier va bien être testé en ce début de semaine.

A 34 ans Smith n’a plus foulé les parquets NBA depuis le 19 novembre 2018.