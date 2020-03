LeBron : « À ceux qui disent : ‘C’est un signe de faiblesse, il fait ‘copain-copain’ avec des gars qu’il affronte’, je leur dis ‘Kiss my ass !’ »

Sans Anthony Davis (genou) pour leur 4ème match de la saison contre les Pelicans, les Lakers l’ont emporté 122-114 avec un LeBron James en triple-double (34 points, 12 rebonds, 13 passes) et un Kyle Kuzma titulaire auteur de 20 points (8/18, 4 rebonds).

Un succès qui permet à Los Angeles de sweeper la série en saison (4-0).

En face Zion Williamson a pourtant donné du fil à retordre à l’équipe n°1 à l’Ouest, avec un nouveau record en carrière de 35 points établi en Louisiane dimanche.

Juste avant la mi-temps, le rookie s’est frayé un chemin jusqu’au cercle avant de claquer un gros dunk pour donner 3 points d’avance aux siens, 61-58. Servi sur la remise en jeu, James a dégainé à 12 mètres dans la foulée : swish.

« Juste avant Zion avait fait un move qui avait enflammé le public, j’ai regardé l’horloge et j’ai vu qu’on avait une super opportunité pour un 2 contre 1 et 9 fois sur 10, peut-être même 10 fois sur 10, beaucoup de gars ne vont pas venir contester ce tir parce qu’ils pensent que je suis trop loin. Je savais que j’aurais de l’espace et j’ai travaillé dessus avant le match, c’est rentré. » LeBron James

Interrogé sur son échange avec Williamson à la fin du match, James en a profité pour faire passer un message à ses haters.

« Vous me connaissez. C’est mon obligation et mon job de continuer à transmettre aux gars qui arrivent après moi. C’est ma responsabilité. Personne ne m’a dit de le faire, j’ai simplement le sentiment que c’est ma responsabilité. Ja la nuit dernière, Zion ce soir, Trae Young, Luka Doncic, Jayson Tatum, Donovan Mitchell, la ligue est dans une bonne situation. Et si je peux apporter un peu de mes connaissances cumulées au fil des années et transmettre pendant que je joue encore, c’est mon boulot pour moi, parce que le basket m’a tellement donné depuis que j’ai commencé à jouer quand j’avais 8 ans. C’est ma responsabilité. Et à ceux qui disent : ‘Pourquoi il fait ça alors qu’il joue encore, c’est un signe de faiblesse, il fait ‘copain-copain’ avec des gars qu’il affronte’, je leur dis ‘kiss my ass ! (allez vous faire foutre)’ D’accord ? Et avec un grand sourire. » LeBron James