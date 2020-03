Avec un énorme CJ McCollum, les Blazers font céder le Magic et s’accrochent 

Dans un match très important en vue des playoffs, les Blazers ont décroché une victoire capitale pour rester dans la course. Ils écrabouillent le Magic à Orlando sur le score de 130-107 et portent leur bilan à 27-35 pour rester à 3.5 matchs des Grizzlies. Orlando en est désormais à 27-34 et reste 7ème à l’Est.

CJ McCollum est l’homme du match, auteur de 41 points à 14/24 dont 6/12 à 3-pts, 5 rebonds et 5 passes, parfaitement épaulé par un excellent Gary Trent Jr. avec 24 points à 9/16 dont 4/6 à 3-pts. Hassan Whiteside ajoute 16 points et 13 rebonds pour une équipe de Portland qui rentre 55.7% de ses tirs dont un magnifique 16/33 à 3-pts, qui n’a laissé aucune chance aux Magic, qui ne rentre que 38.5% de ses shoots dont un 14/43 de loin. Nikola Vucevic (30 points à 12/24 dont 3/7 à 3-pts) et Terrence Ross (23 points à 7/15 dont 4/11 à 3-pts) n’ont pas suffi, Evan Founier étant lui limité à 13 points à 5/14.

Sous l’impulsion d’un super CJ McColum, auteur de 23 points à 4/5 à 3-pts, les Blazers ont fait la course en tête en première mi-temps même si Orlando s’est accroché, notamment en réussissant 5 paniers à 3-pts de suite dont 3 pour Ross en début de second quart. A 7 minutes de la pause Orlando n’était qu’à deux points mais McCollum, Whiteside et Carmelo Anthony ont permis aux visiteurs de mener de 11 unités à la pause, logique. Orlando a fat de nouveau l’accordéon en revenant à 2 points sur un layup de James Ennis, moment choisi par McCollum pour répondre avec 9 points de suite, 92-84 Portland. Orlando a marqué les 4 derniers points du quart et après le show McCollum c’est Gary Trent Jr. qui a pris la suite avec 14 points, dont 11 pendant que McCollum était sur le banc. Il a inscrit 3 paniers de suite pour démarrer le quart et sur une action à 4-pts d’Ariza et un 3-pts de Trent, Portland a plié le match, 114-99.