Avec un retour remarqué d’Otto Porter Jr. les Bulls se font peur mais résistent au comeback tardif des Mavs

Mauvaise opération pour les Dallas Mavericks dans la course à la 6ème place à l’Ouest. En back-to-back et malgré le retour de Luka Doncic, les Mavs s’inclinent à Chicago 109-107 dans une rencontre qui a basculé en 3ème quart. C’est la 21ème victoire de la saison pour les Bulls alors que Dallas est à 37 succès et 25 défaites.

De retour d’une très longue absence pour une fracture au pied, Otto Porter Jr. a brillé avec 18 points à 7/11 dont 3/5 à 3-pts et 3 passes. Coby White ajoute 19 points à 8/20 et Denzel Valentine 17 points à 7/15. Les Mavs étaient privés de Kristaps Porzingis et Seth Curry, mais Luka Doncic était de retour et signe 23 points à 8/20 dont 1/8 à 3-pts et 9 passes alors que Tim Hardway Jr. ajoute 26 points à 10/21 dont 4/12 à 3-pts et Dorian Finney-Smith 18 points à 7/10 et 7 rebonds.

À la faveur d’un premier quart dominé 29-19 face à des Bulls en difficulté en attaque, Dallas a viré en tête de 10 points à la mi-temps. Mais au retour des vestiaires le match s’est totalement inversé. En grande difficulté offensivement, Dallas a vu les Bulls fondre sur eux sous l’impulsion de Thaddeus Young, Tomas Satoransky, Coby White et Ryan Arcidiacono pour un 33-17 ! Résultat Chicago a entamé le dernier quart avec une avance de 6 unités 81-75 et ils ont résisté. L’écart s’est maintenu à 2-3 possessions, mais à 18 secondes de la fin tout s’est emballé. Maxi Kelber a dunké puis sur la remise en jeu Delon Wright a intercepté et Dorian Finney-Smith a marqué à 3-pts pour revenir à seulement 3 unités ! Young a manqué son premier lancer et réussi le second et dans la foulée DFS a encore marqué de loin pour réduire l’écart à 1 point. Wendell Carter Jr. a réussi un 1/2 sur la ligne des lancers et sur la remise en jeu, privés de temps mort, les Mavs ont presque réussi leur coup, mais le shoot très lointain de Doncic n’a pas trouvé la cible.