Giannis Antetokounmpo : « Si on les retrouve en playoffs, on doit être prêts »

Deux surprises à Miami lundi soir : 1)Milwaukee a perdu, pour la 9ème fois de la saison seulement, 2), Milwaukee a perdu de 16 points et n’a pas atteint les 100 points pour le 2ème match consécutif, chose qui n’était pas arrivé pendant 83 matchs d’affilée avant leurs deux dernières rencontres ! La série de 6 victoires s’arrête là et le compteur reste à 52 victoires pour 9 défaites. Dont deux contre le Heat – vainqueur en prolongation dans le Wisconsin le 27 octobre dernier – cette saison.

« Ça a été un match difficile. Il y a eu une bonne activité physique et défensive de la part des deux équipes. Bravo à Miami, ils ont bien joué des deux côtés du terrain et ont rentré des tirs difficiles. Ce n’était pas notre soir, tout simplement. C’était une bagarre, avec beaucoup de bonne défense. » Mike Budenholzer

Giannis Antetokounmpo a été limité à 13 points (season-low) à 6/18 (2 lancers-francs obtenus seulement), Khris Middleton 12 points à 4/16, et l’équipe a terminé à 40.7% et 20.6% (7/34) à 3-points. Antetokounmpo, Wesley Matthews, Marvin Williams, George Hill et Ersan Ilyasova ont combiné pour un 0/13 derrière la ligne (2/10 pour Middleton).

« Ils te compliquent les choses. C’est une équipe qui joue dur. Ils jouent pendant 48 minutes, et c’est ce qu’ils ont fait ce soir. Ça a été difficile non seulement pour moi mais pour tout le monde. » Giannis Antetokounmpo « C’est difficile de battre une équipe qui shoote comme ça (18/37 à 3-points pour Miami). C’est en partie lié à l’exécution. Ils ont joué dur sur les cuts, les écrans, et ils ont bien fait circuler le ballon pour avoir des shoots ouverts. » Mike Budenholzer « Bravo à eux, ils ont joué dur des deux côtés du terrain. Ils jouent très dur, et parfois les shoots ne rentrent pas… On a raté 27 tirs à 3-points, c’est difficile de gagner dans ces conditions. » Wesley Matthews « On a défendu, c’est les 3-points qui nous coûtent le match je pense. Ils ont été adroits, ont bien défendu. » Khris Middleton

Bam Adebayo, coéquipier de Giannis au All-Star Game, n’a pas été plus efficace en attaque mais il s’est illustré dans les autres compartiments du jeu avec un total de 13 points à 5/16, 13 rebonds, 5 passes et 3 contres.

« C’était bien de jouer contre lui, il joue avec beaucoup d’énergie, il court, il joue dur. Tu respectes sa dureté. C’était une super expérience de l’avoir dans mon équipe au All-Star Game. » Giannis Antetokounmpo

Les deux équipes se retrouveront le 16 mars pour une dernière rencontre cette saison, à Milwaukee.

« Qu’ils ratent leurs tirs ou qu’ils les rentrent, ils vont jouer dur pendant 48 minutes. Évidemment, ils ont mis 18 tirs à 3-points. Si on les retrouve en playoffs, qui commencent dans un mois et demi maintenant, on doit être prêts. » « Je pense qu’on sera prêts pour n’importe quelle équipe. Avant de parler du second tour, il faut passer le premier, mais je pense qu’on sera prêts quel que soit l’adversaire. » Khris Middleton

