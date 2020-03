James Harden à propos d’R.J. Barrett, décisif : « Il n’est pas timide du tout, j’aime ça »

Nouveau bon match d’R.J. Barrett et nouvelle victoire pour les Knicks, vainqueurs 125-123 des Rockets au Madison Square Garden lundi soir. Auteur de 19 points dans une victoire de 10 points sur les Bulls le 29 février, le rookie a cette fois égalé son record en carrière avec 27 points (10/18, 5 rebonds, 5 passes) dont un panier décisif à 7.6 secondes de la fin.

« C’est une grosse victoire pour nous, tout le monde était concentré. C’est une bonne façon de démarrer la semaine. Je voulais scorer (sur son dernier drive). Il y avait une opportunité et je l’ai saisie. » R.J. Barrett

Deux possessions plus tôt, l’un de ses tirs avait pourtant terminé en airball. Le 3ème choix de la draft sorti de Duke a reçu quelques compliments de la part de James Harden après le match.

« Il a été agressif. J’aime ça, surtout pour un rookie. Il n’est pas timide du tout. Il a été agressif et a fait preuve de confiance en son jeu sur le terrain. Pour devenir un excellent joueur, il doit continuer à gagner en confiance et continuer à être agressif, et c’est ce qu’il va faire. » James Harden