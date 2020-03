Magic Johnson sur le layup de Michael Jordan : « C’est le plus grand shoot que j’ai vu de ma vie »

Lors d’une conférence au McDonald’s Black & Positively Golden à Chicago, Magic Johnson a évoqué l’idole de la ville, un certain Michael Jordan :

Il s’est remémoré un moment des finales 1991, mauvais souvenir pour lui puisque les Lakers avaient subi la loi des Bulls. Il y a un moment en particulier qui l’a marqué c’est le fameux move de MJ

« Il s’élève sur sa main droite et nous pensions que nous l’avions dont nous avons tous sauté, mais nous avons oublié qu’il pouvait rester dans les airs plus longtemps que nous. Donc il s’est élevé la langue sortie, il a regardé vers le bas alors que nous étions en train de redescendre et il a décidé dans le même temps de passer le ballon sur sa main gauche et il l’a déposé avec de l’effet sur la planche. J’ai regardé Michael Cooper et nous nous sommes demandé s’il pouvait le refaire. C’est le plus grand shoot que j’ai vu de ma vie. Donc quand je pense à la plus grosse défaite, c’est perdre contre Michael et les Bulls, puis ensuite il y a les défaites face aux Celtics parce que nous les détestions vraiment. » Magic