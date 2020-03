Derrick Rose sera absent plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour Derrick Rose. L’IRM passée par l’ancien MVP n’a révélé aucun dommage structurel au niveau de la cheville droite mais Chris Haynes annonce que l’ancien Bull devra manquer au moins plusieurs semaines de compétition et que les Pistons seront très prudents quant à son retour. Une fin de saison prématurée ne semble donc pas à exclure, les Pistons n’ayant de toute manière plus grand-chose à espérer.

Cette saison, Rose a participé à 50 rencontres pour 18.1 points et 5.6 passes de moyenne, à 49% aux tirs.

Toujours selon l’insider, Detroit penserait à Jordan McRae pour pallier cette absence, lui qui a été coupé récemment par les Nuggets.

Yahoo Sources: MRI on ankle of Detroit Pistons star Derrick Rose came back negative and expected to miss weeks. https://t.co/X97cpzCWCm pic.twitter.com/etxEqseaiw

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 3, 2020