Mike Conley : « Personne n’est plus frustré que moi »

Depuis le début de la saison, on sent que Mike Conley a du mal à s’intégrer pleinement dans cette équipe du Jazz. Pour preuve, l’ancien meneur des Grizzlies connait l’un de ses plus faibles rendements en termes statistiques puisqu’il compile 13.5 points, 3.3 rebonds et 4.2 passes à 39.8% aux tirs sur l’exercice 2019-2020. Mais ni lui ni ses coéquipiers ne semblent perturber par les critiques qui évoquent une soi-disant « erreur de casting ».

« Quand il est à son meilleur niveau, il contrôle le match. C’est ce dont nous avons besoin. Il fait beaucoup de choses qui ne se voient pas dans la feuille de stats. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. » Bojan Bogdanovic

Le meneur, bien entendu au courant de ce qui se dit sur lui, essaye de garder la tête froide et de se concentrer sur ce qu’il peut contrôler.

« Personne n’est plus frustré que moi. Pas les fans, pas les médias, pas mes coéquipiers. Je ne suis pas le genre de personne qui a peur de se regarder dans le miroir. À ce stade, je dois contrôler ce que je peux. Je dois me concentrer sur ce que je peux gérer. Je sais ce qu’il se dit. Mais je ne peux pas contrôler ce que disent les gens. »Mike Conley

Après plus d’une décennie passée du côté de Memphis, Mike Conley a dû bousculer ses habitudes et intégrer de nouveaux principes du jeu. Une étape jamais simple selon lui.

« Mon rôle, ce n’est juste pas le même qu’à Memphis, et ça ne le sera jamais. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, mais moi oui. Donc je dois continuer à me l’approprier, être moi-même et jouer le rôle que je vais avoir dans cette équipe. » Mike Conley

La situation du Jazz n’en est pas pour autant inquiétante, puisque les hommes de Quin Snyder sont 5e de la Conférence Ouest avec seulement 3 matchs de retards sur la 2e place. Mais la situation serait peut-être encore meilleure avec un Mike Conley à son meilleur niveau pour diriger l’attaque.

« Ça fait du bien d’essayer et d’imprimer le rythme. Sur certains matchs, ça m’arrive d’être un peu passif, je vais dans le corner et je me perds un peu dans le match. Je dois être plus agressif et créer des actions pour mes coéquipiers quand j’en ai l’opportunité. » Mike Conley

