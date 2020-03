Derrick Jones Jr revient sur le Slam Dunk Contest : « Ils auraient dû lui donner au moins 48 pour qu’on y retourne »

Demain, le Heat recevra Orlando. Et alors, qu’est-ce qu’elle a de spéciale cette rencontre ? Et bien ça sera l’occasion de revoir les deux finalistes d’un concours de dunk qui a fait couler beaucoup d’encre. Le vainqueur, Derrick Jones Jr assure que rien n’a changé entre lui et Aaron Gordon.

« Notre relation n’a pas changé. Nous sommes des gens sympas, nous n’avons aucun problème l’un envers l’autre. » Derrick Jones Jr

Les juges, qui s’étaient mis d’accord pour donner une égalité et offrir un autre round, ont finalement sorti des notes qui donnaient le joueur du Heat vainqueur avec un point d’avance. Après le concours, Scottie Pippen déclarait :

« Nous avions fait une sorte de pacte, mais nous avons tapé les scores et nous nous sommes trompés. Nous avons juste foiré, la réalité c’est que nous pensions donner une égalité. » Scottie Pippen

Beaucoup avaient alors accusé Dwyane Wade de s’être volontairement trompé pour donner la victoire à son ancien coéquipier.

« J’ai essayé de faire le calcul avec les notes, mais je ne suis pas très bon en maths. J’ai essayé de changer, mais la machine avait bloqué nos notes. » Dwyane Wade

Derrick Jones Jr est ensuite revenu sur le dunk réalisé par son adversaire, au-dessus de Tacko Fall.

« Comme je l’ai dit précédemment, s’il avait fait son dunk sans le toucher, je lui aurais donné moi-même un 50. Même s’ils avaient essayé de me donner le trophée, je lui aurais remis à lui. Mais il n’a pas réussi à le faire, donc c’est difficile de donner un 50 lorsque tu ne passes pas au-dessus de la personne sur laquelle tu essayes de dunker. Ils auraient dû lui donner au moins 48 pour qu’on y retourne. » Derrick Jones Jr

Pour le joueur du Heat, l’important pour lui comme Aaron Gordon, est de se concentrer sur leur fin de saison respective.

« Il ne se préoccupe pas de ça. Il est concentré sur le fait de jouer au basket, pas sur un concours de dunk. Je l’espère du moins. C’est pour ça que nous sommes là, pas seulement pour aller au All-Star Week-end. » Derrick Jones Jr

Via The Sun Sentinel