Russell Westbrook : « J’ai eu le shoot que je voulais »

Revenus d’un déficit de 21 points à New York lundi soir, les Rockets ont eu l’occasion d’égaliser ou de remporter le match. Sur une remise en jeu à moins de 5 secondes de la fin, Russell Westbrook a réceptionné le ballon avant de tenter de se débarrasser – en vain – de Frank Ntilikina puis de se presser pour prendre un tir au niveau de la ligne des lancers-francs. Le ballon a rebondi sur le cercle, le buzzer a sonné et les Knicks ont remporté leur 2ème match d’affilée.

Avant d’encaisser un 32-24 dans le dernier quart-temps, les Knicks avaient dominé la première mi-temps 73-63 en shootant à 53.8% (9/17 à 3-points, soit autant que leur moyenne de tirs longue distance par match avant la rencontre).

« On était censé faire le boulot, et ça commence par moi, je dois m’assurer que tout le monde est prêt. Celui là est pour moi. Je n’ai pas apporté suffisamment de pression pour nous pousser. » Russell Westbrook

« Sur les trois premiers quarts-temps, et tout particulièrement les deux premiers, on a été apathiques. On a réussi différents runs, mais tout doit suivre derrière. Quand tu n’as pas la concentration, ce genre de choses arrivent. On a gagné à Boston et on n’était pas prêts à jouer sur les 20, 24 premières minute de jeu ce soir » Mike D’Antoni

« Chaque match va être important maintenant, pour le classement, la confiance, tout. Que ce soit New York ou Boston peu importe, c’est de nous dont il s’agit, pas d’eux. On doit garder cette approche. » James Harden