Coronavirus : un mémo envoyé aux joueurs NBA par la ligue et le syndicat

Face à l’épidémie de coronavirus, la NBA et la NBPA (syndicat) ont demandé aux joueurs dans un mémo d’éviter le plus possible les « high fives » avec les fans. Les « fist bumps » sont recommandés à la place. Même chose pour les autographes, afin d’éviter au maximum la transmission de germes potentiellement dangereux via des stylos, des maillots ou encore des ballons de basket.

« La santé et la sécurité des joueurs, des coachs, du personnel et des supporters de la NBA sont primordiales. Nous consultons des experts en maladies infectieuses, notamment les Centers for Disease Control (CDC) ainsi qu’un chercheur de renommée mondiale en maladies infectieuses à l’Université Columbia. Nous sommes également en communication régulière avec les franchises, y compris les médecins d’équipe et les préparateurs physiques mais aussi d’autres ligues sportives professionnelles et bien sûr beaucoup d’entre vous. »

Dans le mémo, la ligue, qui a expliqué se concentrer sur les mesures de prévention recommandées par les CDC, les agences de santé publique et différentes équipes de consultants en maladies infectieuses, a aussi pris le soin d’expliquer ce qu’était le coronavirus, comment il se répandait, quels en étaient les symptômes et les façons de diminuer les risques.

