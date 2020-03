« Trop de gars pas intéressés par la défense » à Orlando selon Steve Clifford

Pour la deuxième fois cette saison, le Magic a encaissé 130 points (season-high) lundi soir contre les Blazers. Et pour la deuxième fois cette saison, cela s’est soldé par une défaite (130-107) pour l’équipe de Steve Clifford. Dans trois des quatre quarts-temps, Orlando a encaissé au moins 34 points. En face, C.J. McCollum s’est baladé avec 41 points et 6 tirs à 3-points.

« C’est un super joueur, il va mettre des tirs difficiles, mais on lui a donné trop de positions faciles en début de match, cela lui a donné confiance, et on sait ce que la confiance peut faire pour n’importe quel joueur. » Markelle Fultz

« C’est décevant parce qu’on sait combien on peut être bons défensivement quand on a la concentration, l’intensité et l’état d’esprit nécessaire pendant 48 minutes. » Nikola Vucevic