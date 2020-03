Même s’ils ont le même agent, Bam Adebayo assure ne pas essayer de recruter Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo sera le free agent le plus convoité à l’été 2021. Alors qu’il partage le même agent (Alex Saratsis) que Bam Adebayo, ce dernier a tenu à déclarer qu’il n’essayait pas de convaincre le Greek Freak de rejoindre South Beach l’année prochaine.

« Je ne peux pas forcer quelqu’un à prendre cette décision. Ça sera sa décision, celle de sa famille. Je ne peux pas le convaincre de faire ça. Je voulais juste un agent qui me convienne, et il se trouve que c’était aussi celui de Giannis. Je suis sûr que les gens vont parler de ça l’été prochain, et pareil en 2021. » Bam Adebayo