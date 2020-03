Avec un Caris LeVert stratosphérique et un dernier quart historique, les Nets réalisent un comeack fou

Pendant une trentaine de minutes, les Celtics semblaient en contrôle total pour aller s’imposer facilement face aux Nets, mais c’était sans compter sur un Caris LeVert incroyable ! L’arrière a inscrit 26 points en 4ème quart dont les 3 lancers pour envoyer le match en prolongation avant de scorer 11 points dans le temps supplémentaire pour un succès 129-120 dans une rencontre où ils ont compté 21 points de retard ! LeVert a inscrit plus de points que Boston en 4ème quart et prolongation avec 37. Personne n’a fait mieux lors des 20 dernières années.

Brooklyn porte son bilan à 27-33 et se rapproche des playoffs alors que Boston est désormais à 41-19.

LeVert établit son record en carrière avec 51 points à 17/26 dont 5/10 à 3-pts, 4 rebonds et 5 asses, bien aidé par un super Timothé Luwawu-Cabarrot (16 points à 4/11, 8 rebonds dont 5 offensifs et un plus/minus de +27) et Spencer Dinwiddie (14 points à 4/10). Brooklyn shoote à 43% dont 14/49 de loin et inscrit 51 points en 4ème quart, record de franchise. Décimés, les Celtics se sont écroulés avec seulement 2 points en prolongation. De retour, Kemba Walker signe 21 points à 6/16 dont 4/12 à 3-pts, Jaylen Brown ajoute 22 points à 7/16 et Marcus Smart 14 points à 5/15, 6 rebonds et 10 passes.

Après 4 premières minutes lors desquelles les deux équipes ont été en réussite et se sont neutralisées, Boston a pris le contrôle sur un 10-2 grâce à Smart, Walker et Brown. Dans ce premier quart Boston a compté jusqu’à 9 points d’avance, mais Caris LeVert a permis aux Nets de s’accrocher, 33-28 après 12 minutes. Les deux équipes ont été maladroites dans le second quart, Brooklyn étant limité à 15 points, et Boston en a profité pour se détacher avec des 3-pts de Smart et Hayward et virer en tête à la pause 56-43. Au retour des vestiaires les Celtics se sont envolés sur un 11-0 lancé par une banderille de loin de Marcus Smart et conclu par une de Jaylen Brown, 71-50. À l’entame des 12 dernières minutes Boston menait tranquillement 84-67 et si Brooklyn a tenté d’emballer la rencontre à 8 minutes du terme l’écart était encore de 11 points. Puis Caris LeVert est entré en transe alignant panier après panier, notamment des 3-pts et allant chercher lancer sur lancer. Résultat à 1’30 de la fin Boston ne menaient plus que de 2 points, mais Williams sur la ligne des lancers et Brown à 3-pts semblaient avoir plié le match, 116-110 à 57 secondes de la fin. Chiozza a réussi l’écart avant un lancer de LeVert, mais Theis a mis ses 2 lancers, 118-113 avec 10.4 secondes à jouer. Jordan a réussi un dunk rapide, mais les Nets ont réussi à obtenir un entre deux remporté, ce qui leur a donné une dernière possession avec 1.4 seconde à jouer. Assez pour que LeVert obtienne 3 lancers et envoie le match en prolongation.

En prolongation LeVert a continué son festival en inscrivant les 8 premiers points, et finalement les 11 de siens, game over.