Les Clippers enchaînent une 5ème victoire et passent seconds à l’Ouest

5ème victoire de suite pour les Clippers, qui s’imposent à OKC avec la manière 109-94 avant de se déplacer à Houston. Avec la défaite des Nuggets ils s’emparent de la seconde place de la conférence Ouest avec un bilan de 42-19. C’est la 3ème défaite de suite pour OKC

Kawhi Leonard a mené la danse avec 25 points à 9/20 dont 2/6 à 3-pts, 8 rebonds, 2 interceptions et 1 contre alors que Paul George ajoute 16 points à 5/10 dont /5 à 3-pts et Montrezl Harrell 16 points à 5/8. Le banc inscrit 48 points et l’équipe shoote à 452% dont 11/36 de loin. OKC est limité à 42% et 9/28 de loin malgré 24 points de Dennis Schröder alors que Chris Paul signe 14 points et Danilo Gallinari et Shai Gilgeous-Alexander 15 chacun.

Les Clippers ont passé un 21-7 en premier quart pour virer en tête 38-27 mais OKC a laissé passer l’orage et son second 5, mené par Schröder et SGA a réduit l’écart à une unité. Mais les visiteurs ont fini fort la première mi-temps avec notamment un 16-0 pour mener 59-47. OKC ne s’est jamais remis de ce run et les Clippers ont déroulé pour se retrouver avec un matelas de 19 points à l’entame du dernier acte grâce à un bon Paul George dans le 3ème, affaire plier.