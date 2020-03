LeBron James : « Je ne prends jamais de shoots sur lesquels je ne travaille pas »

Après 4 secondes de possession, moins de 2 minutes de joué dans le 3ème quart-temps et son équipe devant de 16 points, 70-54, LeBron James s’est dit : et pourquoi pas dégainer du logo ? Bingo, +19.

Un choix qu’il explique simplement par la confiance et le travail.

« Mes coéquipiers me voient travailler dessus. Beaucoup. Et je sais que je travaille dessus aussi. Je ne prends jamais de shoots sur lesquels je ne travaille pas. Je ne l’ai jamais fait dans ma carrière. Je bosse dessus, je fais confiance à ma mécanique et je suis confiant quand j’envoie, peu importe ce qui se passe au niveau de l’horloge. Ça vient au feeling. » LeBron James