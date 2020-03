Caris LeVert dans la zone… 51 ! Kevin Durant : « Merci pour ce chef-d’oeuvre »

Auteur de ses deux premiers matchs en carrière à plus de 30 points au mois de février, Caris LeVert a commencé le mois de mars avec son premier match à 50 points cette nuit dans la victoire surprise (129-120) des Nets à Boston ! Son équipe menée de 17 points à la fin du 3ème quart-temps, il ne pensait pas revoir le parquet du TD Garden de la soirée. À 14 points et 10 tirs tentés à ce moment du match, il a ensuite marqué plus de points que les Celtics au complet entre le dernier quart et la prolongation : 37-36.

« Mes coéquipiers ont cru en moi, et j’ai essayé de prendre les possessions les unes après les autres, le panier me semblait énorme à ce moment-là, il fallait que j’en rentre quelques-uns, que je trouve des layups faciles. » Caris LeVert

Au total, LeVert a terminé à 51 points à 17/26 (12/18 aux lancers, 5/10 à 3-points), 4 rebonds et 5 passes en 35 minutes. Il est le deuxième joueur des Nets à inscrire au moins 50 points cette saison après Kyrie Irving, mais aucun joueur ces 20 dernières saisons n’a marqué plus de points que LeVert (37) entre le dernier quart et l’overtime.

« Je suis encore en train de réaliser ce qu’il a fait, c’est difficile de commenter sa performance pour le moment. Il a fait ça action après action. Il a mis ses trois lancers-francs à la fin… C’est un miracle. Une performance qui va rester, vraiment, une super performance. » Kenny Atkinson

Aux côtés de Chris Chiozza, Timothé Luwawu-Cabarrot, Rodions Kurucs et DeAndre Jordan, le 20ème choix de la draft 2016 sorti de Michigan, 25 ans et 1,98 m, a complètement pris feu en inscrivant 26 points (7/10 aux tirs) dans le 4ème quart-temps, donc 3 lancers-francs assurés à 0.2 seconde du buzzer (faute de Marcus Smart) pour aller chercher la prolongation.

« Je ne m’étais jamais retrouvé dans cette position avant. C’était une première pour moi, mais j’avais confiance dans le fait que j’allais mettre les trois en arrivant sur la ligne. » Caris LeVert « Il ne ratait rien. Personne ne pouvait l’arrêter. Quand tu as un gars comme ça, c’est facile. Tu défends, en attaque tu lui donnes le ballon, et tu fais ce que tu as à faire. » Timothé Luwawu-Cabarrot (16 points, 8 rebonds) « On a eu un gros coup de boost de notre banc, de la part de ces gars qui ne jouent pas habituellement. C’était un peu comme un film hollywoodien, et je suis tellement content que ces gars soient récompensés, parce qu’ils travaillent vraiment dur. Chris Chiozza, TLC qui était partout. DJ les a stabilisés. Et puis c’est quoi le nom de ce gamin aussi ? LeVert. Super de voir Caris faire un grand match en diffusion nationale. » Kenny Atkinson

Ce 4ème quart-temps, les Nets l’ont terminé avec 51 points inscrits, à 15/23 aux tirs. Boston avec 34 points à 10/20.

« On n’avait aucune intensité défensive. J’aurais dû remplacer plusieurs gars et je les ai laissés sur le terrain. On a levé le pied, mais on a fait 4 stops dans le dernier quart. Ils ont marqué 51 points… Ils méritaient de gagner. » Brad Stevens

Sans Gordon Hayward (genou) et Jaylen Brown (ischio), perdus en cours de match, déjà sans Jayson Tatum (malade) et avec un Kemba Walker au temps de jeu encore limité car de retour de blessure (genou), les Celtics n’ont pas fait le poids en prolongation. Une prolongation qui a d’ailleurs commencé par la sortie pour 6 fautes de Smart. LeVert a marqué la totalité des 11 points de Brooklyn sur les 5 minutes supplémentaires. Boston a marqué 2 points, signés Carsen Edwards sur un pull-up. Avec cette victoire, les Nets, toujours en course pour les playoffs à l’Est, mettent fin à une série de 4 défaites

That 50 was beautiful, Vert. Thank you for that masterpiece — Kevin Durant (@KDTrey5) March 4, 2020

via ESPN