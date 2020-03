Les regrets et les excuses de Nicolas Batum

Depuis le 24 janvier, Nicolas Batum n’est plus entré en jeu avec les Charlotte Hornets, qui donnent le feu vert à la jeunesse et sont déjà tournés vers l’avenir. Un projet dont le Français ne semble pas faire partie, mais il ne cesse d’encourager ses coéquipiers, très actif sur le banc. « Cette franchise a un futur brillant, mais je ne pense pas que j’en ferai partie. C’est un super groupe de jeunes joueurs. Et si l’an prochain ou dans deux ans ils sont une équipe de playoffs, je serai fier d’eux. » Batum L’ailier est dans la 4ème année de son contrat de 5 ans et 120 millions de dollars et il possède pour la saison prochaine une player option de pas moins de 27.13 millions de dollars. Difficile de faire une croix dessus et s’il l’active cela fera encore de lui un des joueurs de ce top des joueurs surpayés que beaucoup adorent dresser. Nico est conscient. « Je n’ai pas été à la hauteur des attentes lors des 2-3 dernières années, j’en ai conscience. Je le sais. Bien sûr j’aurais pu mieux faire et je le regrette. Je m’excuse auprès des gens ici parce qu’ils avaient énormément foi en moi. Et cela ne s’est pas bien passé. Cela n’a pas fonctionné, mais qu’est-ce que je dois faire ? Parce que je suis encore là. » Batum

Attendu comme un des leaders de l’équipe lorsqu’il a re-signé en 2016 après une belle saison lors de laquelle il était le créateur avec Kemba Walker, depuis l’arrivée de James Borrego, son rôle a diminué régulièrement pour devenir nul. On attendait qu’il se montre plus en attaque en prenant plus de responsabilités, mais ce n’est pas dans sa nature.

« Je ne veux pas être un trou du cul. Je ne veux pas être égoïste. Je ne veux pas être le gars qui est genre : Je veux jouer. Le coach est nul.’ Tu prends 25 shoots par match, tu ne l’écoutes pas. Non, je ne ferai pas ça. Ils n’ont pas besoin de ça. » Batum

Via Charlotte Observer