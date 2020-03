Saison terminée pour Kris Dunn

Edit : Jim Boylen a annoncé que la saison du meneur de jeu est bel et bien terminée.

Edit 20 février : Kris Dunn a été réévalué par les Bulls et son entorse au genou va l’éloigner des terrains encore au moins 4 à 6 semaines.

Le meneur de jeu est out depuis le 4 février en raison d’une entorse du ligament collatéral médial du genou droit.

OFFICIAL: Kris Dunn will be reevaluated for an MCL sprain in next 4-6 weeks.

