Malmenés en début de rencontre, les Lakers s’en remettent à un énorme Anthony Davis et un gros run

47ème victoire de la saison pour les Lakers, qui dominent logiquement l’équipe B des Sixers même si la mise en route a été difficile. Ils l’emportent 120-107 grâce à un grand Anthony Davis, auteur de 37 points à 1319 dont 4/5 à 3-pts, 13 rebonds, 4 interceptions et 2 contres (+30 de plus/minus) alors que LeBron James a été à la baguette avec 22 points à 9/16, 7 rebonds et 14 passes.

Les Lakers shootent à 53.5% dont un 13-33 de loin alors que Philly, parti fort de loin (16/40 sur le match) ne rentre que 44.7% de ses tentatives, en difficulté après un gros premier quart. Shake Milton a refroidi et termine avec 12 points à 4/9 dont 2/6 à 3-pts alors que cartonne avec 25 points à 10/15 dont 3/5 à 3-pts mais Tobias Harris 18 points à 8/18) et Al Horford (8 points à 2/8, 11 rebonds et 3 passes) n’ont pas assez pesé.

Philly a démarré fort en allumant la mèche de loin pour mener 35-28 après un quart et même 44-31 sur un shoot de Robinson III. Moment choisi par Anthony Davis pour prendre les choses en main et permettre aux Lakers de sortir un énorme run sur les 10 minutes suivantes. Ils ont passé un terrible 42-10 à cheval entre la fin de la première mi-temps et la seconde avec notamment 3 tirs à 3-pts d’AD en second quart et un 7/7 aux tirs. Les Lakers ont réussi 17 de leurs 19 shoots durant ce run pour mener 75-54 en tout début de seconde mi-temps, game over.