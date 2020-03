Face à un super Malik Beasley et malgré un gros quatuor, les Pelicans grillent une cartouche 

Très mauvaise opération dans la course aux playoffs pour les Pelicans qui s’inclinent chez eux face aux Wolves 139-134 dans un match qu’ils n’ont pas réussi à tuer alors qu’ils menaient en début de dernier acte. Avec cette 35ème défaite, ils voient les Grizzlies s’éloigner.

L’homme du match c’est Malik Beasley avec 28 points à 11/13 dont 45 à 3-pts alors que D’Angelo Russell signe 28 points à 8/21 et 8 passes. Les deux clés de la rencontre c’est l’adresse des Wolves : 55.7% dont un 14/34 de loin et 85% aux lancers alors que les Pelicans shootent à 14/39 à 3-pts et un vilain 16/27 sur la ligne des lancers. En face les Pelicans ont pourtant pu compter sur un super quatuor Zion Williamson (12ème match de suite à au moins 20 points avec 25 points à 10/19, 8 rebonds, 3 passes et 4 interceptions), Brandon Ingram (24 points à 9/17 dont 3/7 à 3-pts), Jrue Holiday (27 points à 10/16, 10 rebonds et 12 passes) et Lonzo Ball (26 points à 9/12 dont 7/10 à 3-pts, 8 passes et 3 interceptions).

Ce match les Pelicans semblaient bien partis pour le maîtriser, notamment sous l’impulsion de Zion, qui leur a permis de prendre 12 points d’avance en second quart, mais la défense a baissé de pied et n’a pas été au niveau pour le reste de la rencontre. Minnesota en a profité et a commencé à mettre dedans de loin et sur des banderilles de Naz Reid et Jordan McLaughlin, Minny a passé un 14-0 pour prendre la tête avec 44 points à 5/7 à 3-pts en second quart : 72-68 à la pause. Les Pelicans ont fait la course en tête en seconde mi-temps mais sans jamais pouvoir s’envoler, la faute à une défense trop permissive. Finalement à 6’25 de la fin, les deux équipes étaient à égalité 122-122 et New Orleans a raté 5 shoots de suite et encaissé un 7-0 initié par un 3-pts de Russell. A 2 minutes de la fin une passe risquée d’Holiday pour Zion s’est transformée en dunk facile pour Hernagomez qui a porté le score à 133-124. Les locaux n’ont pu s’en remettre, ratant 7 shoots de plus.