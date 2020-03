Sam Presti, priorité des Bulls pour leur poste de GM ?

Il ne fait guère de doute que l’actuel GM des Bulls, Gar Forman ne sera plus en poste à la fin de la saison. Il ne serait pas viré, mais serait replacé à un rôle de scouting qu’il avait lorsqu’il a intégré la franchise en 1998. Joe Crowley, du Chicago Sun-Times rapportait le mois dernier que les Bulls visaient un GM avec « une voix plus forte« .

Bleacher Report nous apprend aujourd’hui, via David Kaplan (ESPN), que Chicago aurait fait de Sam Presti, l’actuel General Manager du Thunder, sa priorité. Selon l’insider, « c’est la personne qu’ils veulent, et ils seraient prêts à le payer ce qu’il faut pour l’avoir« .

Pour l’instant toujours au stade la rumeur évidemment, nous verrons si la franchise de Windy City passe rapidement à l’action dès la fin de saison. Ce qui semble acté en tout cas, c’est que Chicago est déterminé à faire bouger les choses au sein de son organisation. Celui qui débarquera aura en tout cas un gros travail à effectuer pour ramener la franchise vers les sommets.

According to @thekapman on ESPN 1000:

Oklahoma City Thunder general manager Sam Presti is the Chicago Bulls number 1 target.

Kaplan: "That's the guy they want. They are prepared to pay him what it takes."

— Daniel Greenberg (@ChiSportUpdates) March 3, 2020