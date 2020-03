Les Pistons récupèrent Jordan McRae

Edit : Annoncés sur le coup, les Detroit Pistons ont récupéré Jordan McRae durant la période des waivers. A noter que les Suns souhaitaient le récupérer mais Detroit avait la priorité en raison d’un plus mauvais bilan.

The Detroit Pistons are claiming G/F Jordan McRae off waivers, league sources tell ESPN. He agreed to a buyout with Denver. Phoenix had hoped to claim McRae but Detroit’s worse record allows Pistons to be higher on waiver list.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 4, 2020