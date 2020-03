Erik Spoelstra : « 70% des joueurs NBA ne savaient pas qui était Duncan Robinson avant le camp d’entrainement »

Cette nuit, le Miami Heat a eu chaud face au Magic, avec une victoire 116 à 113. Et ils peuvent dire merci à Duncan Robinson, qui a fait parler la foudre à trois points. L’arrière a terminé à 27 points avec un joli 9/12 de loin et mis tout le monde d’accord. Dans son sillage, le Heat a terminé avec un record de franchise de 22 trois points réussis. Suffisant pour palier aux deux performances relativement faibles de Bam Adebayo (10 points, 7 rebonds et 4 passes décisives) et Jimmy Butler (12, 7 et 8).

« Nous avons du talent, nous avons de la gnac. C’est ce que j’aime avec cette équipe. C’est beau quand vos deux All-Stars peuvent faire des matchs moyens et que Duncan peut réussir le match qu’il a fait. » Bam Adebayo.

La performance de Robinson est impressionnante, mais pas forcément surprenante. L’arrière de 25 ans est devenu un des meilleurs shooteurs à trois points de la ligue cette saison. C’est la troisième plus prolifique avec 225 réussites, et parmi les joueurs qui ont tenté sept trois points ou plus par match, il est celui avec le meilleur pourcentage (44,6%).

« Si vous demandez aux joueurs NBA qui était Robinson avant le camp d’entrainement, je pense que 70% ne savaient pas qui c’était. C’est une histoire incroyable et c’est impressionnant de voir sa progression. » Erik Spoelstra, le coach du Heat. « Mes coéquipiers m’encourageaient à shooter. Pareil pour le staff. Donc je suis juste allé sur le terrain en essayant d’être agressif. » Duncan Robinson.

Les Floridiens ont également pu compter sur un gros Goran Dragic, auteur de 23 points à 8/15 aux tirs et 9 passes décisives. Dans la lignée de sa saison encore une fois, lui qui tourne à 33 ans à 18,5 points et 5,6 passes décisives depuis le All-Star Break en sortie de banc.

« Je pense qu’il trouve son rythme en ce moment. Il est en bonne forme, a un bon rythme et personne dans cette salle a oublié que Goran est un All-Star. » Erik Spoelstra.

Autre homme fort du banc du Heat, Kelly Olynyk. L’intérieur canadien a marqué 16 points à 5/5 aux tirs (3/3 de loin). Depuis le All-Star Break, il a réussi 20 de ses 27 trois points.

« C’est qui il était avant. N’oublions pas ce qu’il a fait l’année dernière ou encore avant. Il s’est blessé fin aout, donc des choses devaient changer et il devait être prêt. Il nous apporte de la technique, pas juste du shoot. Vous pouvez faire passer l’attaque par lui. Vous pouvez mettre trois autres vétérans autour de lui et il va créer du jeu. Il s’intègre bien. » Erik Spoelstra.

Cette victoire, c’est une bonne manière de rebondir après la défaite face à des Wolves privés de Karl-Anthony Towns il y a quelques jours.

« On a rebondi, c’est ce que je dis toujours. On a rebondi, on traverse des hauts et des bas c’est une saison longue. » Bam Adebayo.

