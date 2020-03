« Ils ont tous les deux été incroyables en défense sur Zion » Patron clutch, Luka Doncic salue le boulot de ses coéquipiers

Pour la première fois cette saison, les Mavs ont remporté un match en prolongation et après avoir été menés dans les 4 dernières minutes. Une victoire obtenue 127-123 avec 34 points (14/28, 12 rebonds, 3 contres, 5 passes) de Kristaps Porzingis et 30 points (9/20, 17 rebonds et 10 passes de Luka Doncic. Le sophomore All-Star est devenu le leader historique des Mavs au nombre de triple-doubles en carrière avec 22 (un de plus que Jason Kidd) mais aussi le 5ème joueur (Robertson, Jordan, Westbrook, Harden) all-time à signer au moins 10 triple-doubles avec au moins 30 points chacun dans la même saison.

« Super. C’est super (sourire). » Luka Doncic

Le tout en étant toujours gêné par son pouce gauche douloureux.

« Ça fait mal, mais je dois faire avec. Oui ça me gêne, ça fait mal, mais je peux jouer avec, je l’enveloppe dans ce truc en plastique pour que ça fasse moins mal en cas de coup. Mais oui il faut faire avec, c’est tout. Quand je suis sur le terrain, j’essaie de ne pas penser à mon pouce. » Luka Doncic

Aux côtés des deux jeunes stars, Seth Curry a ajouté 21 points, Tim Hardaway Jr. 18 points et Delon Wright 10 points et 5 passes, pour des Mavs (38-25) vainqueurs de leurs 4 confrontations avec les Pelicans (26-36) cette saison. Pour la prolongation, c’est Nicolo Melli qui s’est chargé de rentrer un 3-points à 7.4 secondes du buzzer du 4ème quart-temps (112-112) pour les Pels. Porzingis a lui rentré 2 lancers-francs à 8.6 secondes du terme pour sceller le sort du match.

« C’est un joueur incroyable. Vous n’en voyez pas tous les jours des joueurs comme lui, il y en a deux, lui et Anthony Davis. » Luka Doncic

Doncic avait lui planté un tir très longue distance à 1’10 de la fin – et les deux équipes à égalité 118 partout – de l’overtime avant de servir le Letton pour un dunk sous la minute (123-119).

« Cette année je n’ai pas été super dans ces situations mais j’ai toujours confiance, mes coéquipiers m’ont aidé en fin de match et on a tous fait du bon boulot. On mérite cette victoire. » Luka Doncic

En face l’autre sensation s’appelait Zion Williamson, 21 points et 6 rebonds. Sur les 9 tirs ratés du rookie à Dallas, 5 ont été contrés soit par Porzingis soit par Maxi Kleber. En tout les Mavs ont contré 14 tirs, dont 11 en 1ère mi-temps.

« Ils ont été incroyables en défense. Zion est un joueur exceptionnel, il a un grand futur devant lui et c’était très difficile, on avait beaucoup étudié les matchups sur lui et ils ont fait du super boulot. » Luka Doncic

Seule ombre au tableau pour l’équipe de Rick Carlisle, la blessure de Dorian Finney-Smith (9 minutes de jeu) à la hanche.