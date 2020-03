Les Bucks réagissent violemment

Battus par le Heat avant-hier les Bucks ont bien réagi lors de la réception des Pacers. Ils l’emportent 119-110 pour leur 53ème succès de la saison (9 défaites). Indiana restait sur 4 victoires.

Les deux All-Stars Giannis Antetokounmpo (29 points à 10/23 dont 2/8 à 3-pts, 12 rebonds et 6 passes) et Khris Middleton (20 points à 9/16 dont 2/5 à 3-pts, 8 rebonds et 2 passes). Eric Bledsoe ajoute 16 points et Wesley Matthews 15. L’adresse de loin n’était toujours par au rendez-vous avec un 13/46 mais Indiana rentre seulement 7 de ses 27 tentatives. Milwaukee réussit surtout 12 lancers de plus. Côté Pacers TJ Warren signe 18 points à 8/18, Domantas Sabonis 15 points à 6/16, 10 rebonds et 7 passes. Doug McDermott plante 16 points à 6/8 dont 3/3 à 3-pts en sortie de banc. Victor Oladipo était out.

Les Bucks ont démarré fort puisqu’après moins de 10 minutes de jeu, ils menaient 33-11 mais avec un 0/8 de loin en second quart, ils ont vu les Pacers recoller après avoir laissé passer l’orage, 58-56 après 24 minutes. Puis en début de seconde mi-temps Indiana est revenu à hauteur pour la première depuis 2-2. Moment choisi par les Bucks pour passer un 15-2 avec notamment un tir à 3-pts avec la planche de Matthews, 78-64. Ils ont entamé le dernier quart par un 24-8 et ont pris jusqu’à 28 points d’avance.