Les Grizzlies pulvérisent les Nets !

Vainqueurs hier soir à Boston dans un match héroïque, les Nets se sont fait ridiculiser devant leur public 118-79 par les Grizzlies, qui font une superbe opération dans la course aux playoffs avec ce 3ème succès de rang.

Memphis a fait parler son collectifs et une grosse adresse extérieure : un 20/44 alors que Brooklyn shoote à 7/42, la clé de la rencontre. Brooklyn shoote à un terrible 33.3%. Ja Morant signe 15 points à 6/15, 8 rebonds et 5 passes, Tyus Jones 18 points à 5/6 à 3-pts. Josh Jackson brille avec 19 points à 4/9 de loin en 17 minutes. En face Taurean Prince est le meilleur scoreur avec 15 points à 6/19 dont 2/8 à 3-pts et 5 rebonds alors que Chris Chiozza et Caris LeVert inscrivent 14 points chacun.

Pourtant ce match a été très accroché pendant une vingtaine de minute, la faute à un gros manque de réussite. A 338 de la mi-temps Memphis menait 42-41 mais a bien fini la mi-temps sur un 10-4 pour mener 52-45. Ils ont entamé la seconde mi-temps sur leur lancée avec un run, un 12-2 qui a fait passer l’écart à 17 points. En grande réussite de loin ils se sont envolés, remportant le dernier acte sur le score sans appel de 36-14 !