Lloyd Pierce : « Nous sommes une équipe de playoffs »

Après deux belles victoires face aux Nets et aux Blazers, avant-hier les Hawks ont été écrasés par les Memphis Grizzlies, à l’image de leur irrégularité cette saison. Le mauvais début de saison et leur incapacité à enchaîner plusieurs bons matchs font qu’ils pointent en avant-dernière position de la conférence.

« Nous pouvons trouver des excuses à notre irrégularité : blessures, suspensions et tout ça, comme toutes les autres équipes. La régularité c’est avec ceux qui sont sur le terrain et en ayant la volonté de faire circuler le ballon, de défendre en transition, de revenir et de communiquer. Nous connaissons nos faiblesses et nos domaines préoccupants : la défense de transition, nous pouvons un peu mieux protéger le cercle, prendre des rebonds. Est-ce que nous sommes engagés les uns envers les autres sur le terrain ? » Lloyd Pierce

Lloyd Pierce n’a qu’une chose en tête, les playoffs, même si avec 8.5 matchs de retard sur Orlando, cette saison ils sont inaccessibles. Malgré l’annonce de certains joueurs de faire les playoffs, pour le coach l’objectif était ailleurs.

« Tout ce que nous faisons c’est avec l’objectif de progresser et d’aller de l’avant. La saison prochaine la progression ce sont les playoffs. C’est juste une étape naturelle. Je n’ai pas peur de le dire. Il faut rendre des comptes les uns aux autres, que je rende des comptes, et je pense que c’est quelque chose de capital pour le succès de l’équipe. » Lloyd Pierce

Hier, Pierce a réuni ses joueurs pour évoquer l’approche des matchs dans cette fin de saison, qui n’était clairement pas la bonne face à Memphis. Le regard est tourné vers la saison prochaine :

« Nous sommes une équipe de playoffs. Les gars dans ce vestiaire qui seront de retour ont conscience de ça. Maintenant il fait comprendre ce que cela signifie. Je ne suis pas un gars qui trouve des excuses. Je ne trouve pas des excuses. Nous sommes à 9 matchs des playoffs à 19 matchs de la fin. Les chances sont minces. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas commencer à progresser. Qu’est-ce qu’il faut pour que nous devenions une équipe de playoffs ? Nous devons être plus accrocheurs. Il faut penser plus à l’équipe. Nous devons nous engager plus les uns envers les autres. Nous avons énormément de talent dans cette équipe. Nous devons combiner tout ce talent avec des efforts acharnés et la volonté de sans cesse rendre les autres meilleurs, et les responsabiliser. » Lloyd Pierce

Les joueurs, à commencer par John Collins, n’a aucun doute sur les capacités de l’équipe.

« Si vous regardez les blessures que nous avons eues, les changements dans l’effectif, les joueurs très jeunes que nous avons fait venir, ma suspension, quand vous ajoutez tout ça, et que vous regardez ce que nous pourrions faire avec une équipe en bonne santé la saison prochaine, et avec en plus l’alchimie et l’expérience, c’est très positif. » Collins

Via The Athletic