Kevin Durant joue les 3 contre 3 : « J’ai hâte de reprendre le cours des choses »

Même si l’on sait déjà que Kevin Durant ne portera pas la tunique des Nets cette saison, il semble que l’ancien Warrior continue d’avancer dans sa rééducation. C’est d’ailleurs lui-même qui révèle qu’il a commencé à jouer les 3 contre 3 à l’entrainement.

« Je me sens bien. C’est amusant de faire des 3 contre 3 avec les gars tous les jours. La routine me manque. De me lever le matin, d’aller m’entraîner, de faire des séances de tirs. C’est difficile d’être loin de tout ça. Mais j’en suis à 9 mois [depuis l’opération], donc j’ai hâte de reprendre le cours des choses. » Kevin Durant