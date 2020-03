Luc Mbah a Moute testé par les Rockets aujourd’hui

Coupé par les Clippers au printemps 2019, Luc Mbah a Moute (33 ans, 2,03 m) va effectuer un workout pour les Houston Rockets selon Kelly Iko (The Athletic). L’ailier défenseur, à l’époque blessé au genou, n’a pas rejoué en NBA depuis.

Son nom avait été cité parmi des joueurs invités à un « mini-camp » des Rockets à Las Vegas en septembre dernier en amont de la saison, mais il n’avait finalement pas pris part à ce dernier.

Source: Houston Rockets brought in free agent forward Luc Mbah a Moute for a workout today. Mbah a Moute last played in the NBA during the 2018-19 season due to injury.

— Kelly Iko (@KellyIkoNBA) March 5, 2020